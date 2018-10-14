Baduzzi

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  • 10-26 Jellicoe Street, Wynyard Quarter
    Auckland Central, Auckland
  • Italian Dietary - Dairy Free Friendly Dietary - Vegetarian Friendly Pasta Crayfish Dietary - Vegan Friendly Dietary - Gluten Free Friendly
  • RANZ Vouchers Ocean Views Restaurant Month Family Friendly - Kids Menu Offers Early Bird Deals
  • 11:30am - 10:00pm More times
    • mon 11:30am - 10:00pm
    • tue 11:30am - 10:00pm
    • wed 11:30am - 10:00pm
    • thu 11:30am - 10:00pm
    • fri 11:30am - 10:00pm
    • sat 11:30am - 10:00pm
    • sun 11:30am - 10:00pm
    • $$$ - Avg Main $30+

Other Information

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  • 09-309 9339
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Baduzzi

  • 10-26 Jellicoe Street, Wynyard Quarter
    Auckland Central, Auckland
  • $ $ $ $

Info
  • 11:30am - 10:00pm More times
    • mon 11:30am - 10:00pm
    • tue 11:30am - 10:00pm
    • wed 11:30am - 10:00pm
    • thu 11:30am - 10:00pm
    • fri 11:30am - 10:00pm
    • sat 11:30am - 10:00pm
    • sun 11:30am - 10:00pm
  • Italian Dietary - Dairy Free Friendly Dietary - Vegetarian Friendly Pasta Crayfish Dietary - Vegan Friendly Dietary - Gluten Free Friendly
  • RANZ Vouchers Ocean Views Restaurant Month Family Friendly - Kids Menu Offers Early Bird Deals
  • Book a Table Now Call Restaurant

BADUZZI - EARLY BIRD 'Off-Peak' DINING TABLES CANNOT BE PURCHASED ON THIS PAGE

To Secure and book your Early Bird Table - RETURN to HOME PAGE
& Click the EARLY BIRD' Tab to find your chosen restaurant.

Pay $10 to receive 50% off of the food bill for bookings of 2-6 people.
Then all diners at your table will receive 50% off the menu, during off-peak dining hours.

T&C's
This 50% off the menu promotion is only available when purchased together with any drink from our drinks list.

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Baduzzi is an award winning Italian restaurant located on Auckland’s stunning Wynyard quarter. Baduzzi is the perfect place to dine whether you are after a business lunch or a meal out to celebrate. Key specialities include homemade pasta, a range of delicious meatballs and crayfish. There are also plenty of vegetarian and vegan options available. The friendly staff are more than happy to cater for dietary requirements where possible.

Baduzzi has a great kids menu making it a great place to take the whole family. As if it couldn’t get any better, Baduzzi also has a great dance of delicious desserts to round up your evening. You don’t want to miss out on experiencing the restaurant critics are raving about, place your booking today!

Reviews
Professional Reviews: Baduzzi

Average Professional Review Score

1 reviews

Restaurant Review: Baduzzi

4.0 Cuisine 14 October 2018

At Baduzzi they serve up rustic Italian New York-inspired food of traditional dishes executed in brilliant modern style. Pasta is hand-made and ‘meatballs’ are like you’ve never imagined, such as crayfish with pancetta, wild deer and mushroom, and vegetable and ricotta. In a faultless dish of buttered maltagliati pasta with duck and porcini ragout, buttercup and pickled black walnuts, the earthy attributes of mushroom keep the dish tasting hearty and fulfilling. With an Italian theme, the wine list strikes the balance between fine Italian options, everyday Italian choices and wines from New Zealand – something for everyone with thoughtful advice offered on food and wine pairings. It’s a walk-in sort of place for dinner, bustling and busy with a welcoming ambience.

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Trip Advisor Reviews: Baduzzi
Awards
  • 2018 Metro top 50 Awards 2018 Metro top 50 Awards received @ 6 April 2018 Metro Top 50 Finalist for 2018
  • 2018 Cuisine Top 100 2018 Cuisine Top 100 received @ 9 September 2018 This restaurant is in the Cuisine Good Food Awards Top 100 for 2018 and will be featured in the Cuisine Good Food Guide 2018. The Top 100 restaurants are also the finalists for the Cuisine Good Food Awards 2018, and the Winners will be announced on the 15th of October.
  • 2018 Cuisine - 1 Hat 2018 Cuisine - 1 Hat received @ 15 October 2018 The hat awards are the most prestigious awards that Cuisine offer.
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