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10-26 Jellicoe Street, Wynyard Quarter
Auckland Central, Auckland
- Italian Dietary - Dairy Free Friendly Dietary - Vegetarian Friendly Pasta Crayfish Dietary - Vegan Friendly Dietary - Gluten Free Friendly
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11:30am - 10:00pm
More times
- mon 11:30am - 10:00pm
- tue 11:30am - 10:00pm
- wed 11:30am - 10:00pm
- thu 11:30am - 10:00pm
- fri 11:30am - 10:00pm
- sat 11:30am - 10:00pm
- sun 11:30am - 10:00pm
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- $$$ - Avg Main $30+
Other InformationExpand
- 09-309 9339
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Baduzzi
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10-26 Jellicoe Street, Wynyard Quarter
Auckland Central, Auckland
- $ $ $ $